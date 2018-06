Mette Frederiksens brud med Radikale åbner visse perspektiver, men...

Hvis Morten Østergaard var i tvivl om, hvorvidt det var lykkedes for ham at køre sit radikale parti ud på et sidespor i dansk politik, så blev enhver tvivl udryddet, da Mette Frederiksen mandag aften lod forstå, at hun vil danne en socialdemokratisk etparti-regering, hvis hun får mulighed for det efter næste valg. Det Radikale Venstres æra som kongemager i dansk politik synes endegyldigt forbi, og alle andre end radikale græder tørre tårer.

For udlændingepolitikken åbner S-formandens udmelding visse perspektiver, sådan som Mette Frederiksen tydeligt har understreget det. Der er et markant flertal i Folketinget for en stram udlændinge- og integrationspolitik. Det kan ikke være rigtigt, at et lille og værdipolitisk ekstremt radikalt parti fra sin position på yderfløjen skal kunne tage de fleste danskere som gidsel i udlændingepolitikken. Hvor S, DF og Venstre – som tilfældet var i den nylige ghettoplan-aftale – burde kunne finde hinanden i det meste, og ofte med endnu flere partier ombord.

Det er også rigtigt, at Frederiksens brud med de Radikale antyder en opblødning mellem blokkene i dansk politik. Flirten mellem S og DF har stået på længe; nu kan der næsten blive tale om en ringforlovelse. Men måske man lige skal spise brød til, inden man glæder sig over konsekvenserne af blokpolitikkens død. For som Alternativet-lederen Uffe Elbæk tirsdag fik formuleret det, har Mette Frederiksen ikke alene givet et frihedsbrev til sig selv. Hun har også givet et frihedsbrev til alle andre.

Der er derfor mindst to store forbehold at gøre sig nu, hvis man anskuer bevægelserne hos S fra borgerlig side.

For det første mangler Mette Frederiksen endnu at bevise, at hun faktisk evner at manøvrere frit mellem forskellige forligsivrige partier som statsminister. Ja, hun mangler vel retteligt at vise, at hun overhovedet er i stand til at vinde et valg og erobre statsministerposten… Men selv hvis det skulle ske, er det ikke givet, at de mildest talt spraglede partier på venstrefløjen vil tillade hende at forligsshoppe i den grad, hun selv lægger op til. Og da slet ikke, når det gælder udlændingepolitikken. Det er lykkedes for Mette Frederiksen at flytte sit eget parti på spørgsmålet, men kan hun levere en stram udlændingepolitik, når det virkelig gælder? Det henstår i det uvisse.

For det andet kan man frygte, at en endnu stærkere alliance mellem S og DF efterhånden får enhver kontur af en borgerlig økonomisk og fordelingspolitisk dagsorden til at fortone sig. Det går ikke for fremragende i forvejen, selv om regeringen har lettet skatterne med næsten 15 milliarder kroner. Men efter Liberal Alliances destruktive ageren i begyndelsen af denne valgperiode og DFs tiltagende betonagtige tilgang til f.eks. skattelettelser er klassisk borgerlig økonomisk politik mere trængt end længe.

Et godt spørgsmål til den ydmygede radikale leder Morten Østergaard må derfor være, om han faktisk vil benytte lejligheden til at søge et samarbejde om den økonomiske politik med de borgerlige partier. Man kan også formulere det på følgende måde: Drager de Radikale ingen konsekvens af den socialdemokratiske enegang, da har partiet gjort sig fuldstændig overflødigt. Og som man omvendt så det i det sorte tårn i 2011 – præcis når det gælder den økonomiske politik er der faktisk stadig brug for de Radikale.