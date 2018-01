Løkke har 17 måneder til at vise sin berettigelse

Aflysningen af de »historisk store skattelettelser« er et enormt nederlag for regeringen og statsminister Lars Løkke Rasmussen og endnu en kolossal ydmygelse af Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen.

Råderummet er der til at lette verdens højeste skattetryk, og ambitionerne om markante skattelettelser har været bøjet i neon, siden Lars Løkke Rasmussen overtog regeringsmagten i 2015. Og når det alligevel ikke lykkes, vil mange borgerlige vælgere stille spørgsmålstegn ved dens berettigelse.

Når et folketingsvalg ikke i den nuværende situation er en løsning, skyldes det alene, at det mulige resultat af det – en rød regering under Mette Frederiksens ledelse – vil være langt værre for Danmark.

Lars Løkke Rasmussen har nu maksimalt 17 måneder frem mod næste valg til at vise over for de skuffede vælgere, hvorfor det er vigtigt at have en regering i Danmark under hans ledelse. De seneste måneder har desværre udstillet en borgerlig blok, der er splittet og dysfunktionel, når det gælder de store langsigtede beslutninger. Det bliver nu statsministerens opgave at samle stumperne og præsentere et troværdigt borgerligt projekt på toppen af de brudte løfter. Han har lovet sig selv og alle os andre, at han ikke vil være statsminister for enhver pris. Det skal han nu bevise ikke blot er tomme ord.

Skal man placere et ansvar for nederlaget, er der ikke nogen tvivl om, at Liberal Alliance i processen har tumlet så meget rundt i glasbutikken med ultimative krav, trusler om ikke at stemme for finansloven og meget andet, at det har gjort forhandlingerne langt mere besværlige, end det var nødvendigt. To år i træk er Anders Samuelsen kravlet højt op i træet og sat sig helt ud på de yderste grene for derefter ydmyget og forslået at måtte kravle ned igen. Og hverken lettelser af topskatten, forhøjelse af topskattegrænsen eller de historisk store skattelettelser er blevet til noget.

Den anden ansvarlige for det borgerlige nederlag er Dansk Folkeparti, som har stået fast på en sær sammenkobling af skat og udlændingepolitik, som viste sig at lægge regeringen i så stram en benlås, at den umuligt kunne imødekomme kravene. Dansk Folkeparti har nok demonstreret, at partiet sidder på magten i dansk politik, og at man er villig til at bruge den, men også at partiet ikke kan kaldes borgerligt. Hvis Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl ikke vil være med til mærkbart at lette skatten på indkomster i en periode med økonomisk fremgang og et historisk stort råderum i de offentlige finanser, hvornår vil han så?

Lars Løkke Rasmussen understregede på sit pressemøde tirsdag, at regeringen ikke har opgivet visionerne om en stor, ambitiøs skattereform. Det er godt, også selvom den næppe kommer på den politiske dagsorden foreløbig. Aflysning af skattelettelser i det omfang, som var planlagt, er også en aflysning af et større økonomisk råderum for almindelige lønmodtagere og af øget vækst, dynamik og flere hænder på arbejdsmarkedet. Et slag er tabt, men regeringen er nødt til at rejse sig og finde en anden vej ind på reformsporet inden næste valg. Både af hensyn til sin egen selvrespekt og for at sikre, at væksten i Danmark ikke sakker længere bagud i forhold til vore nabolande.