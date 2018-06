Lad os aldrig bøje Grundloven

Tiderne skifter. Gamle sæder forfalder og byttes ud med nye.

Danmarks Riges Grundlov har til gengæld vist sit værd gennem alle årene og skal både holdes og værnes om. For alle 89 paragraffer i en af verdens ældste forfatninger handler et eller andet sted om frihed for den enkelte - og frihed forbliver vejen til alt godt.

Grundloven er godt nok ændret et par gange i nyere tid. Men ændringerne har konsekvent været en styrkelse af dens fundamentale principper, aldrig en svækkelse.

Den værste og eneste egentlige trussel mod Danmarks Riges Grundlov er skjulte omgåelser fra politikernes egen side

Ændringen af 5. juni 1915 gav for eksempel stemmeret til kvinder og gjorde folkeafstemninger ved alle fremtidige ændringer obligatoriske.

Ikke engang den omdiskuterede ændring af 5. juni 1953 slækkede på principperne - for selv om Folketinget lige siden har kunnet afgive suverænitet til eksempelvis EU, kan landet til enhver tid melde sig ud af det pågældende samarbejde og dermed hente suveræniteten tilbage.

Den værste trussel mod Grundloven er ikke risikoen for revolution før næste regnvejr. Den værste og eneste egentlige trussel mod Danmarks Riges Grundlov er skjulte omgåelser fra politikernes egen side:

Når man søger en løsning på mere eller mindre »små« udfordringer ved en fiks formulering her eller en let bøjning der, piller man i virkeligheden ved selve fundamentet.

Som når man ikke vil se flere kvinder i burka eller niqab og derfor vedtager et »tildækningsforbud«. Eller når man vil reparere på den mislykkede integration og derfor overvejer dobbelt straf til syndere i bestemte kvarterer.

Eller for den sags skyld når man et øjeblik frygter for den danske samhandel med Kina og derfor ikke vil lade folk vise Tibets flag under et statsbesøg.

Man kan sagtens være enig i selve motiverne bag politikernes bøjning. Tildækning, dårlig integration og arbejdspladser for milliarder skal i den grad tages alvorligt. At kalde borgeres grundlovssikrede rettigheder tilbage er bare ikke politikernes sag - men alene folkets.

Grundloven som helhed klarer sig pænt. Vi har rigtignok ingen forfatningsdomstol med fokus på lovens bestemmelser. Vi har til gengæld en grundlovssikret ytrings- og pressefrihed og får derfor sat de fleste bøjninger til debat i tide.

Da den såkaldte randzonelov om landmændenes forbud mod dyrkning omkring vandløb og søer viste sig på kant med ejendomsrettens ukrænkelighed, blev den droppet.

Hvis man bliver træt af vejret på denne festdag, kan man kaste sig over debatterne omkring Grundlovens vedtagelse i 1849.

De mange sider findes på hjemmesiden grundlov.dab.dk og er lystig læsning. Vore grundlovsfædre vender hver en sten og mulig undtagelse på fuldstændig samme måde som i dag.

Tidens justitsminister i skikkelse af C.E. Bardenfleth finder som udgangspunkt sætningen »Boligen er ukrænkelig« decideret smuk - lidt som når »Engelskmanden anseer sit Huus som sin Borg«.

Men, men! Visse forbrydelser kan kun opdages »ved en hurtig Undersøgelse, strax efterat Politiet er kommen paa det første Spor,« siger han. »Jeg vil kun nævne Fabrication af falske Sedler.«

Så grundlovsfædrene debatterer på livet løs. Hvorpå de konsekvent ender med den mest kompromisløse formulering.

Lad os lykønske hinanden med Danmarks Riges Grundlov og være lige så forsigtige som de gamle med ethvert kompromis.