Ingen kan undre sig over Italiens afvisning af flygtningeskib

Den på alle måder ulykkelige historie om de senere års massive flygtninge- og migrantstrøm til Europa handler i høj grad om et europæisk fællesskab, der er ramt af alvorlig uenighed og ikke har været i stand til at gøre det, der er nødvendigt.

Dublin-systemet brød sammen for flere år siden. Og handlingslammelsen i EU om et nyt system har gang på gang ført til, at landene selv har reageret ved blandt andet at indføre grænsekontrol og rulle pigtråd ud ved EUs ydre grænser.

Sådan må det nødvendigvis være, når der ikke er villighed til at finde effektive løsninger i fællesskab.

Derfor kan det heller ikke undre, at den nye italienske regering i tråd med valgløfterne fra det ene af regeringspartierne, Lega, har nægtet et skib med 629 migranter at lægge til i Italien.

Skibet Aquarius er ejet af den humanitære organisation SOS Mediterranee, som efter at have samlet flygtninge og migranter op i seks forskellige redningsaktioner satte kursen mod Italien, som nu nægter at tage imod. Heldigvis har Spanien nu sagt ja til at modtage skibet, for det er selvfølgelig ikke holdbart og i strid med alle aftaler at lade mennesker sejle rundt i ingenmandsland.

Antallet af fattige afrikanere og andre, der forsøger at krydse Middelhavet for at komme til Europa, er heldigvis faldet betydeligt siden det toppede 2015 - takket være mere eller mindre tvivlsomme studehandler med Tyrkiet og forskellige grupperinger i Libyen.

Men de kommer stadig. Og jo større chancerne er for at slippe levende fra at krydse Middelhavet, fordi skibe fra humanitære organisationer står klar til at samle de flygtende op, des flere vover sig ud på den farefulde færd.

Derfor er de godhjertede redningsaktioner i Middelhavet i dag et problem i sig selv, og bestræbelserne for at komme trafikken til livs er en hårfin balance mellem på den ene side at redde menneskeliv uden på den anden side at tilskynde til, at endnu flere begiver sig nordpå med livet som indsats.

Trafikken over Middelhavet må stoppes. I et land som det hårdt prøvede Italien har man fået nok. De seneste fem år er der ankommet 600.000 migranter og flygtninge til Italien, og det har sat et tydeligt præg på både gadebilledet i de store italienske byer og på italiensk politik, hvor de gamle partier er sat på porten og en ny regering bestående af to protestpartier netop er kommet til magten.

Indtil videre blokerer et mangeårigt slagsmål om kvoter for fordeling af flygtninge mellem EU-landene for en løsning. Og det er helt uholdbart. Striden bør ikke hindre, at man går videre med en lang række andre elementer, der kan bremse trafikken over Middelhavet.

Det gælder om at etablere en effektiv ydre grænsekontrol, at flytte sagsbehandlingen af asylsager til lejre på det afrikanske kontinent, og at hjælpe de afrikanske lande, hvor mange migrerer fra, til en højere levestandard. Desuden skal migranter, som ikke opnår asyl, sendes retur langt hurtigere end i dag, så det står klart for enhver, at der ikke er nogen gevinst i den anden ende ved at betale menneskesmuglere svimlende summer for en risikabel rejse til Europa.

Før det sker, vil landene blive ved med ligesom Italien at tage sine egne forholdsregler, og det skader både opbakningen til EU og er med til at rulle dele af det europæiske samarbejde tilbage.