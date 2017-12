Godt nytår til alle

Vi står på tærsklen til den fjerde industrielle revolution. Genrefoto: asharkyu

Dronningens nytårstale er altid et tilløbsstykke netop fordi, at vores kloge dronning reflekterer over det forgangne år og sætter nogle velvalgte ord på det håb, vi alle har om, at det kommende år bliver endnu bedre end det forgående. Det bliver det selvfølgelig ikke altid. Men hvis man ser tingene i perspektiv over f.eks. 100 år, så er fremskridtene tydelige. På trods af krig, terror, økonomisk nedture og alt muligt andet fra historiens kulkælder, så er der sket betydelige fremskridt. Dem glemmer man ofte, fordi de fleste teknologiske og forskningsmæssige revolutioner sker med lange intervaller og derfor ikke er så synlige som katastroferne.

2018 er 100 året for Første Verdenskrigs afslutning. Tænk hvad en fra dengang ville sige til den udvikling, der er sket siden. Et helt utroligt spring i opfindelser, viden, tænkning og økonomisk fremgang over det meste af verden. Der er på bare 100 år været adskillige »revolutioner« på det teknologiske område. Vi har besøgt Månen flere gange. Vi har sendt forskningsrobotter til Mars. Vi flyver på tværs af kontinenterne i store transkontinentale fly. Penicillinet blev opfundet sammen med insulin foruden utallige andre medicinske gennembrud, der har givet mennesket både et længere og et bedre liv. Vi kommunikerer trådløst. Internettet har gået sin sejrgang over hele verden.

Nu står vi på tærsklen til nye revolutioner med kunstig intelligens og robotter, der kommer til at erstatte noget af det arbejde, mennesket i dag udfører. Og der er en samkøring af enorme mængder af data internationalt. Det er med til at sikre os hidtil usete tigerspring fremad i forskning inden for næsten alle områder. Og hvis man engang imellem synes, at det hele går for stærkt, så er der grund til at spænde sikkerhedsbæltet et par takker mere. For det kommer til at gå rigtig stærkt nu.

Ingen tvivl om, at 2018 også kommer til at udfordre os på de traditionelle konflikter. Nordkorea er stadig et problem også i 2018. Rusland vil med stor sandsynlighed stadig have en præsident, der hedder Vladimir Putin efter valget i 2018. Immigrationskrisen i Europa vil næppe blive løst i 2018. Men man kan håbe på, at EU i højere grad får styr på de indre kriser, så fælleskabet kan blive stærkere også efter det britiske exit. Men det er afgørende, at vi ser udviklingen også med de positive briller på, fordi vi står på tærsklen til den fjerde industrielle revolution med en række mulige omvæltninger, der totalt ændrer den verden, vi kender i dag.

Er det positivt? Det er ihvertfald en fantastisk tid, vi bevæger os ind i på det område, selv om der selvfølgelig er god grund til at diskutere konsekvenserne for menneskeheden på den lange bane med den nye teknologi. Det bliver en interessant udvikling og diskussion, som der kun er grund til at være positiv over for. For en lang række af menneskehedens største problemer står over for at blive løst. Og det kan også være med til at dæmpe en lang række af de konflikter, verden har set alt for meget af de sidste 100 år.