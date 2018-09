En stram udlændingepolitik kan sagtens være liberal

Socialdemokratiet har som bekendt strammet sin udlændingepolitik gevaldigt, men det borgerlige Danmark har gennem lang tid haft den fornøjelse at stille spørgsmålstegn ved strammerkursens troværdighed: Kan Mette Frederiksen virkelig holde, hvad hun lover, når hun er tvunget til at samarbejde med så mange slappere, både blandt støttepartierne og i eget bagland?

Det er væsentlige spørgsmål, men i disse dage klinger de alligevel lidt vel hult. For den udlændingepolitiske splittelse er i den grad nået til blå blok, og særligt regeringspartiet Venstre kæmper med det.

I denne uge så vi en interessant betragtning fra hovedpersonen i debatten, integrationsminister Inger Støjberg. Hun har angiveligt anklaget sine kritiske partifæller for hykleri: På den ene side stemmer de for alle de stramninger, som hun og regeringen foreslår – og høster de massive stemmemæssige fordele, der er ved, at Venstre fører en stram udlændingepolitik – og på den anden side pudser de glorien ved at hævde, at de står et helt andet sted end Støjberg, og at de egentlig har det lidt dårligt med det hele. Integrationsministeren skal altså gøre det beskidte arbejde for de selverklærede ægte liberale, mens de selvsamme mennesker vasker hænder og rynker på næsen ad hende.

Inger Støjberg har fuldstændig ret i sin kritik. Der er masser af hykleri i udlændingedebatten – både i partierne og i den bredere offentlige debat.

Men samtidig ser hun behændigt bort fra det uomgængelige faktum, at udlændingepolitik er meget mere end de konkrete lovforslag. Hun burde ellers om nogen vide det: Hun har bygget sin succes og sit stærke politiske brand på slagkraftige symbolpolitiske opslag på de sociale medier. Hvem husker ikke Inger og de støjende muslimske drenge i biografen? Inger og de ramadan-fastende buschauffører? Og ikke mindst Ingers glade smil, mens hun stolt viser sin strammer-kage frem.

Vi husker kagen langt bedre, end vi husker det konkrete indhold i de 50 stramninger, som den var et symbol på.

Sagen er nemlig også den, at hvis man alene holder sig til det konkrete, er der stor konsensus om dansk udlændingepolitik, både i befolkningen og på Christiansborg.

For en politiker som Inger Støjberg er der derfor ikke så mange points at hente på blot at føre den politik, der er så stor enighed om. Nej, hun må også markere sig symbolpolitisk, hvis hun vil lægges mærke til og markedsføre sig selv som strammerdronning. Og det vil hun.

Det er netop denne begejstrede svælgen i det stramme og det negative, som Støjbergs kritikere vender sig imod, og her har de altså også en vægtig pointe.

Vi vil ikke have en dansk Justin Trudeau: Den pæne canadiske premierminister, som smilende klapper flygtningebørn på hovedet med den ene hånd, mens han fører en ultrastram udlændingepolitik med den anden. Men vi vil have en integrationsminister, som rent faktisk interesserer sig for integration – ikke kun for stramninger og provokationer. Det gør Støjberg måske, men hun har ikke travlt med at vise det. Det skulle hun tage at få, hvis hun vil slippe for mere intern kritik.

Danmark har brug for en stram udlændingepolitik, og Danmark har brug for en stærk borgerlig fløj på Christiansborg. Derfor bør alle i Venstre besinde sig – og huske, at der ikke behøver at være en modsætning mellem de liberale grundværdier og den stramme udlændingepolitik.

AMALIE LYHNE