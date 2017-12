Bliv væk fra Danmark – medmindre du vil giftes

»Hvordan er det kommet dertil, at over 10.000 udenlandske par sidste år kunne blive viet i Danmark, uden at nogen har undret sig over fænomenet?« Modelfoto

Ærø er en smuk og idyllisk lille plet i det sydfynske øhav med en stolt fortid inden for dansk søfart. Indtil for få år siden nok med mere fortid end fremtid i lighed med flere andre danske områder uden for de større bykoncentrationer.

Men det har initiativrige sjæle på Ærø formået at gøre op med ved at forvandle øen til nærmest et dansk bryllups-Las Vegas, hvor giftelystne par, som har svært ved at blive smedet sammen i udlandet, hurtigt og nemt kan få papir på den ægteskabelige lykke.

Læs også Det er ikke nogen rar tanke at forestille sig, at Europa måske kun har begrænset holdbarhed

På overfladen en sød succeshistorie om en udkantsplet, der i sand Egon Olsen-ånd udtænkte en plan. Men som det er fremgået af Berlingske, er det en medalje med en bagside. Nemlig at de mange bryllupper på Ærø – og andre områder i landet – for en del udlændinge udgør en smutvej ind i det EU, som ellers forsøger at lukke sine alt for åbne grænser. Samt at en del af disse ægteskaber, der har karakter af proforma, formentlig dækker over menneskesmugling og kriminalitet.

Læs også 12 ting jeg aldrig lærer at forstå om integrationen

Historien rummer to kerner. Den ene, at områder i Danmark, som trues af affolkning og minusvækst, samler alle gode kræfter og udtænker nye indtjeningsmuligheder, f.eks. bryllupsturisme. Bryllupperne er blevet til en millionindtægt, og man bør hylde den opfindsomhed og det samarbejde, der ligger bag. Den anden, mørke, kerne er, at man herved åbner en ladeport for mulig kriminalitet og lukker øjnene for Europas p.t. mest påtrængende problem – det voldsomme pres på grænserne.

Læs også: Partier vil lukke bagdøren til ophold i Europa

Det er på den baggrund fint, at flere politikere i Berlingske bebuder at ville gøre op med denne smutvej ind i EU. Det åbenbare spørgsmål er dog, hvordan det er kommet dertil, at over 10.000 udenlandske par sidste år kunne blive viet i Danmark, uden at nogen har undret sig over fænomenet? Nok bør man give kærligheden en chance, men en vis skepsis er heller ikke af vejen.

I løbet af de seneste små 20 år er udlændingepolitikken gennem små og større tiltag blevet strammet med det formål at standse tilstrømningen af en uoverskuelig stor mængde udlændinge. 24-års reglen og familiesammenføringsregler har været voldsomt debatteret. Når Danmark således i international sammenhæng er udråbt som strammerland, er det besynderligt, at vi samtidig kan åbne en bagvej til Europa gennem bryllupsturisme. Vi udsætter os selv og vore nabolande for en voldsom risiko i form af kriminalitet eller i værste fald terror.

Læs også Adam Holm: Er der noget, som hedder borgerlig anstændighed?

Udlændinge- og justitsministeren må tage fat på denne problematik. I det omfang vi selv kan stramme reglerne, må det ske hurtigt, og vi må naturligvis koordinere med det øvrige EU for en fælles indsats mod menneskesmugling af halv-illegal indvandring ad denne vej. Det kan så godt være, at det bliver lidt mere besværligt at blive gift på Ærø eller andre romantiske pletter i Danmark. Tanken er jo ikke at stoppe en god forretning for de byer eller øer, der øjner chancen for en indtægt.

Men hvis bryllupsplanerne ellers er seriøse, overlever de giftelystne par nok at vente lidt længere og udfylde nogle ark papirer mere.