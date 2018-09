Skiekspert: Derfor er Sverige perfekt til skiferien

Varmt undertøj, skiene på og så afsted op med liften. Kort efter suser du ned ad pisterne med vind i håret og frost i kinderne.

Drømmer du også om skiferie til vinter, så er du ikke alene. Danskerne strømmer på skiferie, og her vælger rigtigt mange at drage hinsides til Sverige for at mærke adrenalinen, samværet og naturens nærhed i de frostklare fjelde.

​Foto: Idre Fjäll​

Og det er der en god grund til, mener Kenneth Bøggild, der er skiekspert og administrationschef i Dansk Skiforbund. Han er en ivrig skiløber - og turene går ofte til Sverige, som han besøger flere gange om året, både professionelt med Dansk Skiforbund og privat sammen med blandt andet sin datter.

For ham er Sverige den perfekte skidestination:

»Jeg kan næsten ikke fremhæve nok, hvor godt et skiland Sverige er. Det var især deres tilgang til børn og skiskolerne, der for alvor fik mine øjne op for Sverige. Men helt generelt er Sverige et fantastisk land at stå på ski i for alle typer af skiløbere. Man føler sig velkommen med en god service - lige fra man ankommer, til man tager afsted igen,« forklarer han.

​Foto: Idre Fjäll​

Svenskerne er nemlig ekstraordinært gode til at designe og bygge pisterne op på en spændende måde, siger Kenneth Bøggild:

»De svenske destinationer formår til perfektion at få det optimale ud af det enkelte fjelds muligheder, og der er noget for alle. Og så er der virkelig styr på sikkerheden.«

Lav kronekurs og let at komme til

Sverige er også en destination, hvor man kommer langt for pengene. Den lave svenske kronekurs gør det ekstra attraktivt at tage til Sverige på ski, mener Kenneth Bøggild.

»I disse år rækker pengene simpelthen længere i Sverige end i mange andre skilande. En kop kakao eller kaffe koster kun omkring en tyver - altså i svenske kroner.«

Med den lave svenske kronekurs får man for tiden omkring 30 procent rabat, sammenlignet med danske kroner. Det gør skituren til Sverige ekstra attraktiv, fremhæver skieksperten.

Eksperten: Derfor er Sverige til skiferien Sverige har sne og udfordringer nok til alle skiglade - fra nybegyndere til rutinerede skiløbere.

Med sine mere end 200 skidestinationer er Sverige er det muligt at finde det perfekte område til alle - uanset temperament. Her finder du alpine pister, masser af langrendsløjper og de bedste funparks til vovehalsene.

Desuden er Sverige tæt på, og i disse år kommer du endnu længere for pengene, da den lave svenske kronekurs gør det hele endnu mere attraktivt.

Samtidig er det let at komme til Sverige fra Danmark. Der er korte afstande, så man skal ikke køre ret mange timer, før der er sne og gode skisportssteder. Og det gør Sverige til et fleksibelt land at på ski i.

»Sverige er super tilgængeligt for os danskere. Mange steder behøver du ikke at booke en hytte i en hel uge. Du kan nøjes med f.eks. at booke fra torsdag til søndag - og så kan du pludselig få en forlænget weekend på ski uden at skulle køre ret længe,« forklarer Kenneth Bøggild, der netop selv elsker at tage afsted på flere kortere skiture hvert år.

Derfor kan man let være spontan, når ski-trangen melder sig. For kan man nøjes med kortere ture, er det bare at se på vejrudsigten for den kommende weekend.

»Er der solskin, koldt og masser af sne, så er det bare at booke et par dage og så komme afsted. Så er der ikke langt fra tanken om ski, til du rent faktisk suser ned ad pisten,« siger Kenneth Bøggild.

