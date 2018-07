Oplev Helsingborg: En lille storby ved skærgården

En kvik sejltur over Øresund og Helsingborg hilser velkommen med solstrejf i vandet ved den skønne skærgård, som danner naturligt indgangsparti til byen.

”Kommer man med færgen fra Helsingør, skal man ikke gå mange meter, før man står ved lystbådehavnen og på stranden. Her findes rige muligheder for at bade, spille minigolf og bare slappe af, inden man fortsætter videre ind til byen. Præcis som i de hyggelige små byer ved Middelhavet,” fortæller blogger Linn Grubbström, alias Frøken Kræsen, der har svenske aner og kender Helsingborg bedre end de fleste.

Oplev byen til fods

Hun vil til enhver tid lade bilen stå derhjemme, for man kan nemt gå fra den ene ende af byen til den anden. Når man først har begivet sig afsted på gåben, gælder det om at finde de små skjulte perler i Helsingborgs bymidte.

”Drej væk fra de store gader. De små sidegader er fulde af fine butikker og hyggelige caféer, som bestemt er et besøg værd,” siger Linn Grubbström.

Hun fremhæver bageriet Brødkultur 2.0, som har specialiseret sig i lækre svenske ”Kanelbullar” og den lille gårdbutik Odlat & Utvalt, hvor man kan købe et væld af delikatesser. Begge steder er naboer til Helsingborgs smukke vartegn Sofiero Slott & Slottsträdgård.

Prøv en af Helsingborgs bedste bagerier, Brødkultur 2.0, som har specialiseret sig i kanelbullar. Foto: Linn Grubbström

Frøken Kræsen: Mine tre yndlings-spisesteder i Helsingborg Som hyppig gæst i Helsingborg har Frøken Kræsen naturligvis også mange gode råd til, hvad du skal spise og smage i byen. Hun guider her til kulinariske favoritter i Helsingborg, og der er noget for enhver smag. Hallen

Mit favoritsted er Hallen. I lokalet på hjørnet ligger der både en kombineret café og delikatessebutik. Her er hjemmelavet morgenmad, lækker frokost og om eftermiddagen er der sprøde croissanter til kaffen. Ellers så kan man bare snuppe lidt oliven og et glas vin og sætte sig i vinduet. Hallen minder om noget, man lige så godt kan finde på en gade i Paris og er top-hyggeligt. (Hallen, Drottninggatan 100) Læs mere om Hallen her Barski

Barski er egentlig lige så meget ølbar som spisested. Men selv om øllen er lige så meget i fokus som maden, serverer de en af de bedste ramen, jeg har smagt. Jeg anbefaler den, der hedder ”Southern fried chicken” sammen med en øl. (Barski, Norra Storgatan 16) Læs mere om Barski her Drottninggatan 35

Drottninggatan 35 er perfekt, hvis man vil have lidt flere retter og en mere fancy aften. Her er fokus på lokale ingredienser, som er i sæson, og der er både forretter, hovedretter og dessert på menukortet. Det er sådan et sted, hvor de lokale kommer igen og igen, og i løbet af aftenen skal man ikke blive overrasket, hvis tjenerne sætter sig ned og sludrer lidt med nogle af gæsterne, som de kender. (Drottninggatan 35) Læs mere om Drottninggatan 35 her Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Sundets perle

Netop Sofiero Slott & Slottsträdgård er særlig kendt for sin smukke blomsterhave og den spektakulære udsigt over byen og Øresund. Når man står her og skuer mod horisonten hele vejen til Danmark, forstår man godt, hvorfor Helsingborg har fået sit elegante tilnavn, Sundets perle.

Slottet har været den svenske kongefamilies tidligere sommerresidens og Dronning Ingrid har leget i parken som barn. I 1973 testamenterede Kong Gustaf VI Adolf slottet og slotshaven til byen Helsingborg. Den dag i dag kan man endnu beundre de over 400 forskellige rododendronarter, som Gustav VI Adolf var med til at plante i haven.

Hvis man ikke kun er til blomster, men også har et blødt punkt for dyr, så vil Linn Grubbström slå et smut omkring Frederiksdal Museum & Trädgårder. Museet er et friluftsmuseum, der viser den skånske natur- og kulturhistorie. Her man kan klappe en ko, sige hej til en hest, spille fandango med fårene og gnubbe tryne med en gris. Dyrene lever mellem bondehuse, herregårdsmiljøer og bykvarterer med håndværkerkultur og brostenscharme.

Lokalproducerede lækkerier

Er det is, der lokker i sommervarmen, så har Helsingborg sin egen isfabrik, Helsingborg Glassfabrik, der laver lokalproducerede lækkerier, som både svaler og smager. Hvis man tager på stranden i Helsingborg omkring spisetid, skal man selvfølgelig have en saftig burger på strandbaren Barfota Beach House sammen med en kølig drink. Der er mange at vælge imellem, og de er gode.

Foto: Linn Grubbström

Sveriges bedste chokolade

Linn Grubbström har en helt særlig målgruppe i tankerne, når hun fremhæver den uimodståelige butik Chocolatte. Den vil blive knuselsket af alle, som har en hang til søde sager.

”Har du en sød tand, skal du kigge forbi Chocolatte og købe deres chokolade med brunet smør. Den har nemlig vundet prisen som Sveriges bedste chokolade,” siger Linn Grubbström.

Ifølge Linn Grubbström kan man smage Sveriges bedste chokolade på Chocolatte. Foto: Linn Grubbström

Utzons arkitektoniske fortolkning af ’Staden ved havet’

Et besøg i Sydney er ikke fuldendt, hvis ikke man har beundret Jørn Utzons berømte operahus. Ligeledes er et besøg i Helsingborg ufuldkomment, hvis ikke man har været forbi sønnen, Kim Utzons, arkitektoniske fortolkning af temaet ”Staden ved Havet”. Dunkers Kulturhus er formmæssigt tænkt som en middelalderborg og huser både udstillingslokaler, teater, koncertsal, kontorer, undervisningslokaler og restaurant.

