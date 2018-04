Mobilhandel og kunstig intelligens: Sådan shopper vi i Danmark

Er du erfaren, komfortsøgende eller prisbevidst?

1) Den komfortsøgende

Er du helst fri for at gå i fysiske butikker? Der er så mange mennesker, ekspedienterne kan være påtrængende, det er besværligt at prøve tøj og spild af tid at stå i kø. Men at sidde derhjemme foran computeren og købe det, man har lyst til, det er jo nemt. Efter et par klik er varerne på vej, og du slipper både for at gå i butikker og stå i kø.

2) Den prisbevidste

Måske har du et prissammenlignings-site som startside og er meget bevidst om, at man kan gøre et godt kup på nettet, hvis man bare har tiden til at lede og ved, hvordan man gør. Og du er ekspert i at opsnuse den bedste pris på den helt specielle kjole fra Spanien, det tyske bordtennisbat og partyskoene fra Kina.

3) Den erfarne

Du shopper ofte og effektivt. For dig er gratis returnering vigtig, fordi du ind imellem har brug for at bestille flere forskellige størrelser og farver - og kunne returnere det, der ikke passer. Det er næsten som at gå ind i prøverummet i en fysisk butik, bare hjemme hos dig selv. Det, der ikke passer, sender du tilbage til butikken, hvor det kan sælges igen. Og det, du beholder, passer perfekt.