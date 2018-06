Kan et bilmærke ændre vores måde at leve og arbejde på?

Med projektet ”Mini Living” fortolkes designprincipperne i anvendelige løsninger til, hvordan vi arbejder og interagerer i vores byer. Målet er at skabe et koncept, som udnytter uderummet maksimalt i kombination med en stor portion leg.

Denne uge er alles øjne rettet mod designmessen Salone del Mobile i Milano. Her præsenteres det helt nye koncept ” Mini Living – Built By All”, udviklet i samarbejde med arkitektbureauet Studiomama med kontorer i London og Stockholm.

Den danske designer Nina Tolstrup grundlagde Studiomama i 2000 med sin mand og design-samarbejdspartner Jack Mama. Med Ninas skandinaviske rødder er enkelthed og integritet varemærkerne for hendes arbejde.

Brugerne skal bestemme mere

”Built By All” videreudvikler Minis filosofi ved at invitere de besøgende til at deltage i designprocessen. Tanken er at vise, hvordan individets behov og idéer bør få mere plads allerede i udviklingsfasen.

»Dagens standardiserede boligmarked begrænses af sin manglende evne til at opfylde individets krav. Vores installation forvandler derfor de besøgende til aktive medskabere. Vi tror nemlig på, at kvaliteten af et boligområde bestemmes af, i hvor høj grad indbyggerne identificerer sig med deres hjem,« siger Oke Hauser, der er kreativ ansvarlig for Mini Living.

