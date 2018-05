Iværksætter: Du definerer selv om du har succes

Danskernes iværksætterlyst er blandt den laveste i Europa. Kun syv procent har går med tanker om at starte som iværksætter, og 41 procent angiver, at frygten for fiasko er med til at spænde ben for livet som selvstændig. Det viser tal fra en analyse lavet af Dansk Iværksætter Forening i 2017.

»Alle iværksættere vil opleve at få 99 nej’er og kun ét ja, uanset hvor revolutionerende en idé, man har fået. Så procentuelt består succes af 99 procents fiasko. Det er en del af gamet, og det hjælper at forberede sig på det,« siger Peter Holme Jensen, der iværksætter, forsker, stifter og administrerende direktør af den succesfulde clean-tech virksomhed Aquaporin A/S, der med en revolutionerende vandrensningsteknik står på kanten af et globalt gennembrud.

I samarbejde med Panasonic Toughbook, der laver robuste it-produkter, vil han udfordre den gængse opfattelse af succes og bidrage til at spirende iværksættere bliver mere robuste.

»Da jeg startede Aquaporin, tænkte jeg, at hvis jeg opdeler mit arbejdsliv og bruger fem år på én virksomhed, så kan jeg faktisk gå konkurs med fire og stadig nå at lykkes med nummer fem. Konkurser er ikke fiaskoer – det er lærepenge,« siger han.

Tech-gigant vil sætte fokus på robusthed

Tech-giganten Panasonic, der blandt andet producerer robuste produkter til erhvervslivet, er blandt de førende i branchen inden for grøn innovation. De opfordrer, som Peter Holme Jensen, danske iværksætterspirer til at tro på sig selv og se bort fra omverdenens præstationspres.

»En stor del af iværksætteri handler om at kunne stå fast i modvind og tro på den vision, man har. Grøn innovation er fremtiden og vi har brug for at skabe et miljø, der handler mere om den gode, langsigtede idé, der kan gøre en forskel og mindre om prestige og hurtige penge,« siger Stefan Pettersson, Country Manager Nordic, Panasonic Product Solutions.



Peter Holme Jensen, iværksætter, forsker, stifter og administrerende direktør af Aquaporin A/S. PR-foto

Succes er meget mere end vækst, patenter og priser

I 2005 stiftede Peter Holme Jensen Aquaporin A/S på baggrund af en revolutionerende vandrensningsteknologi, efter at have brugt de første ni år i en kælder på at udvikle og kommercialisere teknologien. I dag har han rejst flere hundrede millioner i kapital, taget mere end 40 patenter, vundet priser og fået skabt produkter, der anvendes af både NASA og en af verdens største fødevareproducenter JBT Corporation.

Men på trods af hans umiddelbare succes, mener han, at vi som samfund bør redefinere vores syn på, hvad det vil sige at være succesfuld. Han mener, at vi i højere grad selv skal definere vores succes, og ikke lade samfundet gøre det for os.

»Vi lever i et samfund, der elsker at gøre succes til vækst, patenter, priser og indflydelse. Det er ikke specielt holdbart. Der er langt fra at sidde med en god idé og så nå dertil, hvor nogen anerkender og beundrer det, du har skabt. Derfor mener jeg, at man i stedet skal sætte personlige mål. Hvornår synes jeg, at jeg er en succes, og hvorfor vil jeg det her?« siger han.

Afbalanceret robusthed kommer indefra

Når man spørger Peter Holme Jensen, hvad der er det hårdeste ved at være iværksætter, får man ikke noget klart svar, men mere en tøven. For han mener sådan set ikke, at det er hårdt, hvis man kan frigøre sig fra omverdenens pres.

»Noget er hårdt, hvis du har en forestilling om, hvordan det bør være og så efterfølgende oplever en skuffelse over, at det ikke blev sådan. Hvis man i stedet fokuserer på egne personlige mål, bliver det slet ikke så vigtigt, hvad andre mener – og nemmere at finde andre veje igennem modstand. Det vil gøre dig langt mere robust på en afbalanceret måde,« siger han og fortsætter:

»Robusthed handler for Peter Holme Jensen dog ikke om kynisme, men om at holde fokus og bevare troen på sig selv og sit projekt.«



»Det har fået mig gennem de perioder, hvor vi kun var tre måneder fra afgrunden. Jeg kan godt selv holde til den del og kan leve på en sten, men som iværksætter har du ansvaret for medarbejderes arbejdsliv og levebrød. Det kan være hårdt, men man skal kunne holde til det, for næsten alle iværksættere har kun penge til 6-12 måneder. Heldigvis bliver det nemmere med tiden«, siger han.

Fire gode iværksætterråd fra Peter Holme Jensen Skal man til at springe ud som iværksætter, kan man ikke få gode råd og ideer nok med på vejen. Derfor har iværksætteren Peter Holme Jensen lavet en lille guide til dig, der står på tærsklen, og skal til at tage skridtet ud i et nyt liv som selvstændig. 1. Lad ikke omverden definere din succes

Vi er generelt alt for optagede af, hvad andre tænker om os. Derfor er du som iværksætter nødt til at definere din egen succes, og ikke lade omverdenen gøre det for dig. Livet som iværksætter bliver meget sjovere, hvis du kan frigøre dig fra omverdenens pres. 2. Opstil personlige succeskriterier

For at kunne definere din egen succes som iværksætter, kan jeg anbefale at opstille personlige succeskriterier, der kan hjælpe dig til at glemme alt om, hvad samfundet definerer som succes. Afklar med dig selv, hvornår du synes, du er en succes. Inden jeg startede Aquaporin, satte jeg mig tre personlige succesmål, som udgjorde definitionen på succes for mig: At sige mit job op og rent faktisk starte virksomheden

At kunne tjene det samme som før, jeg sagde mit job op

At gøre min virksomhed til en kommerciel succes Det sidste mål arbejder jeg stadig på, og som det ser ud nu, kommer jeg til at lykkes med alle mine personlige succeskriterier. 3. Vær ikke bange for at fejle

I samfundets øjne er det at gå konkurs lig med fiasko. Frygten for at fejle afholder mange fra at forfølge iværksætterdrømmen og at kæmpe for at nå deres mål. I mine øjne er hverken afslag eller konkurser fiaskoer – det er lærepenge. Lige meget hvor dygtig man er som iværksætter, vil man møde modstand. Nøglen til succes ligger i at skabe en interessant hverdag, der gør det muligt at nyde processen i at kæmpe for sine mål. 4. Find din indre robusthed frem

Iværksætteri kræver robusthed og en evne til at holde fokus og bevare troen på sig selv og sine mål. Min indre robusthed har fået mig igennem de sejeste perioder, og heldigvis bliver man mere og mere robust med tiden. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

I bund og grund er Peter Holme Jensen dog egentlig ikke så begejstret for at tale om sig selv.

»Jeg mener, at man som iværksætter skal arbejde på at frigøre virksomheden og gøre den uafhængig af egen ledelse. Det handler om at sætte et team, der føler ligeså stærkt for idéen, som du selv gør. Hos os har vi alle sammen en drøm om at gøre en forskel. Vores teknologi er i stand til at sætte et markant aftryk på verdens klima, miljø og levestandard, og det er en stærk drivkraft,« siger han.