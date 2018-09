Individualiseret kræftbehandling i fremdrift

Ifølge overlæge ved Onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Lars Bastholt, kan en øget detailviden om den enkelte kræftpatient i visse tilfælde forbedre behandlingen:

”Der er ingen kræftformer der er ens. Modermærkekræft på patient 1 er en anden type sygdom end modermærkekræft på patient 2. Det er to vidt forskellige sygdomme, som opfører sig helt forskelligt, selvom de hedder det samme. Derfor kan det give rigtig god mening at give en individualiseret behandling, når de mere standardiserede behandlingspakker ikke slår til,” fortæller han.

Den mere individualiserede behandling anvendes i Danmark, hvis det vurderes, at der er en chance for, at behandlingen vil virke på en patient, der ikke har reageret på standardbehandlingen i første omgang. Den går kort fortalt ud på, at en DNA-analyse af kræfttumoren danner udgangspunkt for, hvilken medicinsk behandlingskombination, man anvender på patienten.

”Gennem DNA-analysen kan man se, hvilke mutationer og ændringer, der findes i patientens gener, og derefter tilrettelægge en mere specifik kræftbehandling, som man måske normalt ikke ville anvende på den gældende kræftform,” fortæller overlæge i onkologi, Lars Bastholt. Derfor ser han store fremtidige muligheder i en øget brug af individualiseret behandling ved hjælp af DNA-analysen.

Trin i den individualiserede behandling Når man træder ind i et behandlingsforløb gennem Receptor, indgår man i et skræddersyet forløb, der er specielt tilpasset ens sygdom, og målrettet mod at give den bedst mulige behandling. Et typisk behandlingsforløb foregår typisk således: En læge vurderer sandsynligheden for, at behandlingen vil virke på kræftpatienten.

Hvis vurderingen skønner det påbegyndes behandlingen.

Der bliver taget en personlig DNA-test af den ondartede tumor.

DNA-testen analyseres og her kan man bl.a. se hvilke mutationer og ændringer, der findes i patientens gener.

En sammensætning af forskellige medicintyper bliver designet ud fra analysen af den ondartede tumors DNA.

Behandlingen med den personlige medicin påbegyndes. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Dansk virksomhed tilbyder betalt behandling i Japan

I Japan har de arbejdet med DNA-analyse som led i kræftbehandlingen i syv år, og den danske virksomhed Receptor har siden årsskiftet gjort det til sin metier, at formidle kontakt mellem kræftpatienter i Danmark og Hokkaido Universitetshospital i det nordlige Japan, der tilbyder den mere skræddersyede behandling af kræftpatienter mod betaling.

”Patienter, der har været i gang med et behandlingsforløb herhjemme, som ikke har virket tilstrækkeligt, og som måske har fået at vide, at der ikke kan gøres mere lige nu, har eksempelvis kontaktet os,” fortæller direktør for Receptor Heino Frederiksen.

Receptor kalder behandlingen for Personlig Medicin, da hver medicinbehandling bliver tilrettelagt ud fra undersøgelsen af den enkelte patient og DNA-analysen af patientens tumor. Det kræver, at både danske læger ansat hos Receptor og en japansk læge fra Hokkaido Universitetshospital vurderer, at der er sandsynlighed for, at behandlingen vil virke.

”Der er mange faktorer, der gør sig gældende i forhold til, om det giver mening for den syge at betale for forløbet og rejse til Japan. Både i forhold til, hvilken kræfttype, der er tale om, hvor langt i sygdomsforløbet patienten er og patientens alder,” forklarer direktør Heino Frederiksen.

Han påpeger ligeledes, at patienten følgelig også skal vurdere de risici, der følger med ved at rejse til Japan og opholde sig der under behandlingsforløbet, der typisk varer et halvt år – fx at ens danske sygeforsikring ikke er gældende i Japan.

Kræfttilfælde er faldende

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport ”Nye kræfttilfælde i Danmark – Cancerregistreret” fra 2017 var der 41.720 nye kræfttilfælde i 2016. På trods af, at det kan lyde som et højt tal, er antallet af kræfttilfælde set over en bred kam ikke stigende, forklarer Lars Bastholt.

”Også forekomsten af nogle af de mest hyppige kræftformer i Danmark, brystkræft og prostatakræft, er faldet en smule de sidste år – en tendens man også ser i resten af verden”, fortæller han og påpeger, at der omvendt er nogle kræftformer, som stadig er i stigning:

”Det gælder fx tilfælde af modermærkekraft, som bliver ved med at stige. Ingen ved helt hvorfor. Men solen spiller selvfølgelig en rolle og måske det indre ozonlag og dermed flere UV stråler. Det er en sygdom, der er gået fra, at vi i 1945 registrerede 40-50 stykker om året til, at vi nu registrerer 2.400 tilfælde om året,” fortæller Lars Bastholt.