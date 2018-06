Danmark er verdensmestre i førstehjælp: “Vi er blevet markant bedre meget hurtige”

Danskerne er verdensmestre i noget, vi i den grad kan være stolte af. Vi er nemlig de bedste i verden til at give førstehjælp ved hjertestop. I løbet af de sidste 15 år er det lykkedes at tredoble antallet af danskere, der træder til ved hjertestop.

Ifølge formand for Foreningen for Selvstændige Førstehjælpsinstruktører (FSFI) og indehaver af ABC-Care, der udbyder førstehjælpskurser, Karsten Stie, er der sket en hurtig og imponerende ændring i danskernes evne til at hjælpe, når uheldet er ude.

“Generelt synes jeg, vi er rigtig gode i Danmark. Jeg har i knap 20 år beskæftiget mig med området, og jeg har set, at det har ændret sig markant og meget hurtigt. Omkring årtusindeskiftet viste undersøgelser, at der kun blev givet hjertelungeredning før ambulancen kom i 19 procent af tilfældene, når en person var faldet om,” siger Karsten Stie.

Mange tiltag på området

Ifølge Karsten Stie skyldes det mange forskellige tiltag, at danskerne er blevet markant bedre til at træde til. Blandt andet blev det et klart politisk mål, at flere skulle lære førstehjælp.

“Der er virkelig blevet sat fokus på det. Der har været kampagner i alle afskygninger. Virksomheder er begyndt at afholde førstehjælpskurser for deres medarbejdere. Det er blevet obligatorisk at folkeskoleelever skal have undervisning i førstehjælp. Der er med andre ord mange forskellige initiativer, og det har virket,” siger Karsten Stie.

Både hjertelungeredning og hjertestarterne kan have stor betydning for, om personen kan blive genoplivet i sidste ende.

“Hjertestop er den ultimative dårlige tilstand. Jo længere en person ligger med hjertestop, svinder chancen for genoplivning. For hvert minut falder den med 5 til 10 procent. En person med hjertestop er i princippet død, så alt hjælp er bedre end ingen hjælp,” siger han.

Flest hjertestop i privaten

Selvom vi allerede er de bedste i verden, mener Karsten Stie, at vi sagtens kan blive endnu bedre. Når han afholder kurser oplever han ofte, at kursisterne fortæller, at de har tænkt på at tage et førstehjælpskursus i lang tid - nogle gange flere år. Der kan altså være langt fra tanke til handling.

“Vi skal have folk ud ad døren. Der er mange, der godt kunne tænke sig enten at lære førstehjælp - eller få det genopfrisket. Jo flere, vi har, der føler sig sikre i at yde førstehjælp, jo flere kan træde til, når det er nødvendigt,” siger han.

Størstedelen af hjertestop sker i det private hjem. På gaden er man omringet af folk, og der er derfor oftere nogen, der kan yde førstehjælp, mens en anden henter en hjertestarter.

“Vi skal have hjælpen mere ud i det private hjem, så man måske bare kan løbe over til naboen og få hjælp, hvis man ikke selv kan yde førstehjælp. Mange gange er det jo ældre mennesker, hvor de bor to alene sammen. Når den ene falder om, skal den anden både ringe efter hjælp, yde førstehjælp, og så bliver de selvfølgelig nervøse og ryster måske på hænderne,” siger Karsten Stie.

Han understreger dog, at der er ved at komme flere tiltag, som kan betyde, at flere kan træde til, når et hjertestop sker inden for hjemmets fire vægge.

“Blandt andet TrygFondens hjerteløberordning. Her bliver frivillige i området informeret, når alarmcentralen modtager et opkald om hjertestop. De kan derfor hurtigt løbe til stedet og yde førstehjælp til ambulancen ankommer,” siger Karsten Stie.

Han understreger, at vi hvis vi skal blive endnu bedre, skal blive bedre til at bruge de hjertestartere, der allerede hænger i det offentlige rum, og at vi også skal have flere ud i boligområderne. Så kan titlen som verdensmestre forhåbentlig forsvares mange år endnu.

Danmark er blevet verdensmester i førstehjælp. Men kampen for at redde flere liv fortsætter hver eneste dag, og derfor er den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting og fodboldtræneren Poul Hansen gået i skarp træning for at få danskere i form til at redde endnu flere liv.