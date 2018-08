Blogger: Her skal du tage hen, hvis du elsker natur og aktiv ferie

Båden glider stille gennem vandet, og det friske havvand blinker i solen. Hvor skal man hoppe af for at tage en dukkert på et helt særligt sted? Blogger Juila Cathrine This fortæller levende om den dejlige sejltur fra Gustafsberg i skærgården i Vestsverige. Gustafsberg er Sveriges ældste kursted, hvor vandet efter sigende har en helsebringende effekt. Området har også sin egen marine færdselsåre med Skärgårsabåterna, hvor man kan hoppe af og på, som man lyster, og Juila Cathrine This har selvfølgelig badetøj med i tasken.

»Vi sætter os bagerst i båden, hvor der næsten er vindstille. Her sidder vi så ellers og venter på at finde det helt rigtige sted at hoppe af for at bade. Vi ender med at stå af ved Unda Brygga, hvor vi bader fra stenbroen, indtil den næste båd kommer og tager os med igen. Herfra sejler vi videre til Lindesnäs og går den lille tur tilbage til Gustafsberg,« siger Juila Cathrine This.

Tag en dag i kajakken, og gå på opdagelse mellem de mange klippeskær og små bugter langs kysten. Foto: Juila Cathrine This

Kajak på åbent hav

At sejle i kajak er en oplevelse ud over det sædvanlige, når man er i Vestsverige og Skærgården. Blogger Juila Cathrine This er ikke nogen erfaren kajakpadler, men hun valgte alligevel at følge rådet om at opleve det svenske klippelandskab fra søsiden.

»Vores syv timers udflugt med Kajaktivet på Tjörn var helt unik, og jeg vil varmt anbefale alle at tage af sted uanset erfaring med at padle i kajak. Det bløde klippede landskab, de mange små øer og de fine kystområder med små fiskelandsbyer tager sig ud på en helt særlig måde fra søsiden,« fortæller Juila Cathrine This.

Gode tips til aktiviteter i Vestsverige Vandring

Den rå og uspolerede natur i Vestsverige kommer helt tæt på, når man begiver sig afsted med rygsæk og vandrestøvler. Nogle af de mest populære stier er de gamle pilgrimsruter omkring Lödöse, der i Middelalderen var en vigtig havneby langs Göta-kanalen. I området ved Kungshamn er en række gode vandrestier samlet i Soteledens i alt 70 km fordelt på 20 etaper og med shelters til overnatning undervejs. Langs skærgårdskysten er der gode vandremuligheder, hvor du kan beundre de rå granitlandskaber og de charmerende fiskerlejer. Udover disse vandreruter byder området omkring elven Trollhättan også på mange fine og kortere ruter. Læs mere her Cykel

De varierede landskaber opleves også godt fra en cykelsadel. Der er cykelruter af varierende længder, og når sulten eller trætheden indfinder sig, kan du nyde godt af de hyggelige pensionater og spisesteder. Følger du den 150 km lange Sjuhäradsrundan møder du hundredvis af søer og dybe skove. Cykler du i stedet langs Göta-kanalen, får du muligheden for at opleve de mange både bevæge sig igennem sluserne. I Vestsverige findes der nogle mere krævende og nærmest eventyrlige mountainbikeruter - især i Dalsland, hvor man satser kraftigt på mountainbike. Læs mere her Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Kajakruten er omkring ti kilometer lang og byder både på blikstille vand mellem klipperne og padling på åbent hav.

»Da vi først kom ud på åbent hav, havde jeg virkelig en oplevelse af at være lillebitte og ubetydelig i naturens almægtighed,« siger Juila Cathrine This og tilføjer, at der blev holdt flere ø-pauser undervejs, hvor der var mulighed for at tage et hvil og udforske beboede, såvel som ubeboede øer.

Eldorado for fisk og skaldyr

Den lille hyggelige fiskerby Skärhamn på Tjörn huser en restaurant med en ualmindelig god udsigt. Restaurant Vatten ved Akvarelmuseet har kæmpe panoramavinduer med vue til vand, himmel og skær.

»Restaurant Vatten serverer det, de kalder ’simpel og ærlig mad’, og vi fik serveret noget af den lækreste fisk, vi længe har fået,« siger Juila Cathrine This og tilføjer: »Vest Sverige er et veritabelt eldorado for fisk og skaldyr, så selv om man måske er fiske-skeptiker, vil jeg holde på, at man skal bestille alt godt fra havet på disse breddegrader.«

Gastronomien er noget helt særligt i Vestsverige. De lokale råvarer spiller en stor rolle i det lokale køkken. Foto: Juila Cathrine This

Får man lyst til en dukkert efter bordets glæder, kan man med fordel runde måltidets af med en spadseretur ud til en badebro i det naturskønne område ved Restaurant Vatten. Den afsluttes med et smukt udspringstårn, hvor man kan springe fra to niveauer.

Bjergtagende kunst og billedskøn natur

For 12.000 år siden var Pilane dækket af et kilometertykt istæppe. Nogle få tusind år efter smeltede isen og mennesket gjorde sit indtog. Det enestående naturområde har været hjemsted for homo sapiens og deres landvindinger inden for kultivering og kunst lige siden.

I 2007 præsenterede Pilane Herritage Museum AB for første gang en udstilling under åben himmel med kunstværker af ledende kunstnere fra hele Europa. Hver sommer kommer der nye værker til og British The Guardian har udråbt Sculpture in Pilane til en af Europas ti bedste skulpturparker i fornemt selskab med blandt andet Louisiana i Danmark og Vigelandsparken i Oslo.

Juila Cathrine This: Top tre overnatningsmuligheder i Vestsverige Vestsverige har mange skønne overnatningsmuligheder, blot på køreturen fra Tjörn til øen Orust, hvor vi overnattede de første par nætter, ligger der hoteller og B&B i skønne gamle træhuse. Der er også muligheder for at sove i tipier eller træhuse. Lådfabrikken

De første par nætter boede vi på fantastiske Lådfabrikken, der ligger idyllisk med en frodig have, der løber direkte ud til Skagerrak. Lådfabrikken er en gammel fiskekassefabrik, der er ejet og drevet af to design aficionados, der har formået at skabe et personligt og kreativt himmerige, hvor farver, kontraster, teksturer og arkitektur, kombineret med et eminent værtsskab og den bedste mad vi fik på turen, simpelthen bare blæste os og de øvrige gæster omkuld. Med charmerende bådhuse langs med kysten og smukke skær, er det hér, man skal slå sig ned for at få en bid af den svenske skærgård. Læs mere her Islanna Trädhushotell

Hvis man både vil i kontakt med trætoppenes fugle og ens indre barn, så er en overnatning i en af de to trætophuse på Islanna Trädhushotell på sin plads. Her kan man nemlig udover at FIKA (svensk for kaffe og kage) på det gammeldags stenovnsbageri med høje økologiske og bæredygtige værdier, også bo i trækronerne, enten i en lille svensk hytte, eller på et helt gult slot. Læs mere her Villa Sjötorp

Jeg er noget så betaget af gamle træhuse, der er bare noget særligt med duften, sjælen, romantikken og mystikken. Så det var en fortræffelig oplevelse at overnatte i smukke Villa Sjötorp, der har charme helt ind til den inderste bjælke. Med en udsigt, der i sig selv er opholdet værd, så er dette vitterligt en lille perle, som er værd at besøge. Om ikke andet booke bord i deres restaurant (tip: book plads på den overdækkede veranda). Læs mere her Mad og drikke

På bloggen Copenhagen Wilderness kan du læse mere om gode overnatningsmuligheder, og også få god inspiration til Vestsveriges bedste spisesteder. Læs mere her Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»I Pilane skal man forberede sig på en unik oplevelse, hvor kunst, natur og historie flyder sammen og skaber en helt særlig stemning. Man bliver simpelthen efterladt måbende,« siger Juila Cathrine This.

Hun valgte at tage til Pilane Skulptur Park på cykel, som var lejet på Skärhamns turistkontor. Turen er omkring 12 kilometer lang og går gennem skønne mark-, våd- og skovområder. Hun beskriver følelsen af at cykle igennem området som at medvirke i en svensk udgave af en Morten Korch-film. Helt i tråd med den landlige idyl, er man nødt til at have både tæppe og svenske kanelbullar i ryksækken, så man kan holde velfortjent ”Fika” (det svenske ord for pause med kaffe og kage) på en naturskønt plet.

Vestsverige vrimler med store og små stier, gennem landskabet, skovene og langs kysten. Foto: Juila Cathrine This

Ankomsten til Pilane Skulptur Park var både mystisk og fortryllende, da skulpturen ”Anna” dukkede frem på afstand.

»Pludselig tittede et 14 meter højt kvindeansigt frem midt i det rå klippelandskab. Det lignede et Photoshoppet billede – helt surrealistisk,« siger Juila Cathrine This.

Pilane Skulptur Park har ingen stier, så man kan gå rundt som man har lyst og fortabe sig i både bjergtagende kunst og billedskønne natur.

