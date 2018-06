Pernille Skipper lød mere som en nuttet storesøster end revolutionens fortrop

Når man har sangerinden Alberte som opvarmning, så er man foran på point allerede, inden man går på scenen,

Og når først publikum har drømt sig tilbage i tiden med »tænder på et kys« og »Lyse nætter«, så er der lukket helt op for sluserne til hjertevarme budskaber om at tage godt imod de fremmede, flere offentligt ansatte, højere løn, mere lighed og en redning af kloden.

Enhedslistens Pernille Skipper kan det der med at tale både indigneret og anklagende og forstående på samme tid.

Når hun siger at Danbsk Folkeparti ikke skal have patent på sandheden, så er det noget publikum klapper ad uden, at det er et angreb, der vælter noget som helt omkuld.

Og når hun skoser Lars Løkke Ramussen for at tørre ansvaret for klimaet af på næste generation, så er det også for dårligt, men næppe noget der holder statsministeren vågen om natten,

Og når hun opfordrer vælgerne til at give Christiansborg »en ordentlig rystetur« ved næste valg, så lyder det sådan lidt nuttet i Pernille Skippers mund.

Og når hun siger at lærerne nu skal have en arbejdstidsaftalem så er det et budskab, som der vist ikke er nogen i Kongeriget, der er uenig i.

Og når Pernille Skipper siger at Enhedslisten ikke er sat i verden for at bringe Mette Frederiksen eller Lars Løkke til magten, men for at gøre en forskel, så er man i tvivl, om det var en trussel mod Socialdemokratiet eller bare en fortsættelse af Albertes søcmefulde sange.

For som Pernille skipper siger, så er alle lige nu sure på hinanden. R på S. DF på LA, S på EL og så videre, så lyder Pernille Skipper mere som en storesøster, der står og ryster lidt på hovedet over alle de tossehovederne på Borgen end revolutionens fortrop.

NYHEDSVÆRDI:

★★☆☆☆☆

Det eneste der nærmede sig en nyhed var da, Pernille Skipper talte om, hvem EL vil pege på efter næste valg. Enhedslisten er ikke sat i verden for at bringe hverken Lars Løkke eller Mette Fredeiksen til magten. Så stem efter jeres overbevisning, opfordrede hun vælgerne til. Men om hun vil bringe Frederiksen til fald med et rødt flertal var der ikke noget bud på.

RETORIK:

★★★★☆☆

Der var god indetifikation med en maler, som Skipper havde mødt, der ikke kunne gå efter at have fået nye hofter, men alligevel ikke kunne få førtidspension, Hun høstede det største bifald på at sige at syge ikke skal efterlades i fattigdom. Ellers var talen klassisk bygget op med fire temaer, Noget og lighed, der er for lidt af, og velfærd der også er for lidt af og så noget om kloden, som vi skal passe på og flygtninge vi skal tage godt imod.

GENNEMSLAGSKRAFT:

★★★★☆☆

Det er ikke med talen blevet mere tydeligt, hvor Enhedslisten ligger i det politiske landskab.. Pernille Skipper rakte ud til midtervælgerne med et smil på læben og uden for menge grimme, hårdtslående ord, Fodboldkampen i aften tog hun selvfølgelig med i sin tale, for Pernille Skipper elsker Danmark, bare ikke Dansk Folkepartis. Hun har skam også en landsholdstrøje, hvor der stå »Skipper« bag på, men interesserer sig ikke synderligt for fodbold. Enhedslistens politiske ordfører har ikke den samme spidende gennemslagskraft som sin forgænger Johanne Schmidt-Nielsen. Der er mere løftet pegetfinger end knytnæve over hende.

HUMOR,

★★★★☆☆

Pernille Skippers tale var fuld af humor - men mere af den pudsige slags og ikke noget der indkasserede nogen fom for lårklask - der var lidt om Kristian Jensen,, der pludrer i bankblå skjorte, om Alternativet, som er taget til yoga, mens andre er sure på hinanden. Og så skældte hun ud på »de rodløse kyllinger« der ikke forstår at rummelighed er en dansk dyd.

SAMLET BEDØMMELSE:

En tale der var på det jævne og ikke profilerede Pernille Skipper som den store bannerfører for den danske venstrefløj men samtiidg heller ikke skubbede nogen væk.

★★★☆☆ ☆

Bent Winther er Berlingskes samfundsredaktør.