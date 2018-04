Vælgerlussing til blå blok: Venstre i dårligste meningsmåling siden sommer

Var der folketingsvalg i morgen, ville 18,5% af vælgerne sætte sit kryds ved Venstre.

Det viser Berlingske Barometer, der er et vægtet gennemsnit af den seneste måneds politiske meningsmålinger.

Temperaturen i barometeret er altså faldet for Løkke & co., særligt i kølvandet af den seneste meningsmåling fra Norstat, der viser, at kun 16,9% af de adspurgte ville stemme på Venstre.

Sidste gang, Venstre fik et så dårligt resultat i en meningsmåling, var tilbage i midten af august, hvor en måling fra Yougov viste en tilslutning fra kun 16,7% af de repræsentativt adspurgte.

Ved valget i 2015 mønstrede Venstre 19,5% af stemmerne og blev en førende del af regeringen.

Forskellen kan dog ikke siges at være statistisk signifikant, da forskellen på målingens resultat og virkelighedens opbakning til partiet er underlagt en usikkerhed på 1,2%.

Tilbagegang til Dansk Folkeparti

Berlingskes barometer viser dog en statistisk signifikant tilbagegang til Dansk Folkeparti. Det vægtede gennemsnit viser, at partiet ville få 17,0% af stemmerne ved et valg. Dette svarer til 30 mandater i Folketinget, hvorimod partiet på nuværende tidspunkt har 37 siddende.

Dermed kan DF’s vælgertilslutning siges at være i tilbagegang siden valget i 2015, hvor de fik en opbakning på 21,1%.

Socialdemokratiets store optur

Når man tager temperaturen hos rød blok, er Socialdemokratiet fortsat i fremgang. Ifølge Barometeret ville 26,8% af vælgerne sætte sit kryds ved S, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Hvis denne måling holder stik, er det for partiet en fremgang siden valget i 2015, hvor partiet fik 26,3% af stemmerne og blev det største parti med hele 47 mandater.

En kommende rød regering?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal senest udskrive folketingsvalg i juni 2019. Dermed har blå blok et års tid til at rette op på de faldende meningsmålinger. Som det ser ud nu, står rød blok nemlig til at blive størst ved næste folketingsvalg med 52,7% af stemmerne.

Derimod står blå blok til at få en vælgeropbakning på 46,8%, hvorimod de ved valget i 2015 vandt med 52,3% af stemmerne.

Berlingske Barometer viser et gennemsnit af de politiske meningsmålinger, der er blevet offentliggjort inden for de seneste 31 dage. En avanceret model ligger til grund for beregningen. Blandt andet tillægges nyere målinger mere vægt end ældre og de enkelte institutter vægtes efter deres måde at indsamle data på. Gå selv på opdagelse i Berlingske Barometers mange data her.