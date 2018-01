Socialdemokratiet blev årets vinder – Alternativet årets taber

Socialdemokratiet har haft medvind i løbet af det seneste år, mens Alternativet står til tilbagegang siden starten af 2017. Det viser Berlingske Barometer, som er vores vægtede gennemsnit af den seneste måneds politiske meningsmålinger.

Ugens barometertjek sammenligner årets første barometermåling 5. januar med årets sidste måling 20. december og ser på, hvilke partier der har haft medvind og modvind i årets løb.

Berlingske Barometer, 5. januar 2017 sammenlignet med 20. december 2017.

2017 har været et godt år for Socialdemokratiet, når man ser på meningsmålingerne. S er gået statistisk signifikant frem med 1,9 procentpoint siden samme gennemsnitsmåling i starten af 2017. Partiet er således landets største parti med 28,8 pct. af de danske vælgeres opbakning.

Alternativet står for årets største tab af vælgere. I udgangen af 2017 stod partiet til 4,4 pct. af vælgernes stemmer mod 5,8 pct. ved årets begyndelse. Det er en tilbagegang i årets løb på 1,4 procentpoint.

Berlingske Barometer vidner desuden om en mindre tilbagegang for Liberal Alliance i 2017, men ændringen er så lille, at den kun netop er signifikant. Vælgeropbakningen til de resterende partier har ikke ændret sig signifikant i løbet af året.

Rød blok har ført i meningsmålingerne i det meste af 2017, men fordelingen af stemmer mellem blokkene har imidlertid ikke ændret sig i årets løb. Ved slutningen af 2017 står partierne i rød blok til at modtage 51,5 pct. af vælgernes stemmer mod 48,6 pct. til blå blok.

Barometertjekket for årets gang vidner derfor om en uændret føring til oppositionen.

Berlingske Barometer viser et gennemsnit af de politiske meningsmålinger, der er blevet offentliggjort inden for de seneste 31 dage. En avanceret model ligger til grund for beregningen. Blandt andet tillægges nyere målinger mere vægt end ældre og de enkelte institutter vægtes efter deres måde at indsamle data på. Gå selv på opdagelse i Berlingske Barometers mange data her.