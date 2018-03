Skipper og co. sejler fortsat støt i meningsmålingerne

Det er, dagen i dag, godt et halvt år siden Berlingske Barometer sidst tjekkede op på Enhedslistens opbakning blandt befolkningen, og derfor en udmærket anledning til at få det gjort. Så:

Var der valg i dag, ville Enhedslisten få 9 pct. af stemmerne, svarende til 16 af de 179 folketingsmandater.

Det viser Berlingske Barometer, der er et vægtet gennemsnit af den seneste måneds politiske meningsmålinger.

Ved Folketingsvalget i 2015 fik partiet 7,8 pct. af stemmerne, og partiet har derfor i dag 14 mandater i Folketinget.

Forskellen kan dog ikke siges at være statistisk signifikant - forskellen på målingens resultat og virkelighedens opbakning til partiet er underlagt en vis usikkerhed, da Folketingsvalgets vælgere udgjorde en markant større andel af befolkningen, end de adspurgte personer i de politiske meningsmålinger Barometeret er baseret på.

Kort efter valget i 2015 lå opbakning til partiet ifølge Berlingske Barometer på 8,6 procent, og siden da har udsvingene i partiets tilslutning været relativt beskedne:

Sidste gang vi barometertjekkede Enhedslisten for cirka et halvt år siden, lå opbakningen til venstrefløjspartiet på 8,8 pct.

Et tal der er meget tæt på de seneste målinger. Og i de to forrige tjek af partiet lå tilslutningen på henholdsvis 9 pct. sidste juni og 8,2 i maj.

Partiet med Pernille Skipper i front, kan derfor, og det er med statistisk signifikans, siges at ligge stabilt i vandet når det kommer til vælgertilslutningen.

Berlingske Barometer viser et gennemsnit af de politiske meningsmålinger, der er blevet offentliggjort inden for de seneste 31 dage. En avanceret model ligger til grund for beregningen. Blandt andet tillægges nyere målinger mere vægt end ældre og de enkelte institutter vægtes efter deres måde at indsamle data på. Gå selv på opdagelse i Berlingske Barometers mange data her.