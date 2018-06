Liberal Alliance har mistet mere end hver tredje vælger siden valget

Var der folketingsvalg i dag, ville Liberal Alliance få 4,9 procent af stemmerne. Det viser Berlingske Barometer, der er et vægtet gennemsnit af den seneste måneds politiske meningsmålinger.

Liberal Alliance ligger dermed til at miste 2,6 procentpoint sammenlignet med valgresultatet ved det seneste folketingsvalg i 2015, hvor partiet fik 7,5 procent af stemmerne. Det svarer til, at partiet har mistet mere end hver tredje vælger siden valget. Tager man højde for den statistiske usikkerhed, der ligger på 0,6 procent for Liberal Alliance, er partiet gået statistisk signifikant tilbage.

Vægtet gennemsnit af meningsmålinger fra 27. maj 2018 sammenlignet med valget 18. juni 2015.

Hullet troværdighed

Liberal Alliance har siden de kuldsejlede skatteforhandlinger i december 2017 ligget lavt i meningsmålingerne, hvor de i januar i år var helt nede på 4,3 procent af vælgerne, hvilket er partiets laveste barometergenemsnit siden 2013. Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, forklarede i januar vælgerflugten med LAs hullede troværdighed:

»Han (Anders Samuelsen red.) må erkende, at der er skudt huller i hans egen og partiets troværdighed. Han må se i øjnene, at han ikke har ret mange venner, og endelig må han indstille sig på, at han kommer til at arbejde hårdt for at få genskabt tilliden til de vælgere og støtter, som i dag er dybt skuffede over det kaotiske, uværdige og resultatløse forløb, som de har været vidne til.«

Analysen kom ovenpå, at LA-ledelsen med Samuelsen i spidsen igen og igen havde pralet af de enorme resultater – i form af »historiske skattelettelser« – som partiet nok skulle få igennem. De kom som bekendt aldrig.

»Skal LA have en chance for at sikre sig et comeback, skal partiet derfor genrejses af den mand, der har kørt det tæt på afgrunden, og som personligt har hårdt brug for at få lappet på sin hullede troværdighed,« skrev Thomas Larsen videre.

Berlingskes Barometer viser altså, at LA endnu ikke har genvundet de tabte vælgere.

Dødt løb mellem blokkene

Blokkenes vægtede gennemsnit den 27. maj 2018 sammenlignet med valget 18. juni 2015.

Hvis man vender blikket mod blokfordelingen, står rød blok ifølge Berlingske Barometer til at få 50,7 procent af stemmerne og 91 mandater, mens blå blok må nøjes med 49,3 procent og 84 mandater.

Forskellen på vælgertilslutningen til de to blokke er dog så lille, at den ikke er statistisk signifikant. Ugens Barometertjek kan derfor ikke give et bud på, hvilken blok der ville løbe med sejren ved et folketingsvalg i morgen.