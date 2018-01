Konservative satsede alt – nu ser de ud til at indkassere gevinsten

Alles – man fristes til at sige stålsatte – øjne har i den seneste måned været rettet mod Liberal Alliances politiske udskejelser. Og dét i en sådan grad, at de Konservative for en kort stund har stået uden for mediernes søgelys.

Det laver Berlingske imidlertid om på, når vi i denne uges Barometertjek tager temperaturen på Det Konservative Folkepartis vælgertilslutning oven på mere end et år i Trekløverregeringen og nogle – mildt sagt – hektiske finanslovsforhandlinger.

Det er en kendt sag, at det kan være en farlig affære for et lille parti at blive en del af regeringen. Det så vi i 2011, da SFs indtræden i den daværende S-R-SF-regering endte med at koste dem dyrt – så dyrt, at partiets vælgertilslutning fire år efter var mere end halveret.

For de Konservative er historien dog en anden. Det viser Berlingske Barometer, som er vores vægtede gennemsnit af den seneste måneds politiske meningsmålinger.

Da VLAK-regeringen blev dannet 28. november 2016, lå Det Konservative Folkeparti til at få 3,3 pct. af stemmerne. Var der imidlertid folketingsvalg i dag, ville de Konservative sandsynligvis kunne mønstre 4,9 pct. af stemmerne. Pape og co. kan altså glæde sig over en statistisk signifikant fremgang på trods af, at de i sin tid valgte at gå med i regeringen.

Som om det er nok, kan partiet også fejre, at de, fra at være det mindste parti ved folketingsvalget i 2015, er gået godt halvandet procentpoint frem. Dermed giver de Konservative altså titlen som Folketingets mindste parti videre til Alternativet, der ellers tidligere har præsteret at have god vind i sejlene.

Faktisk ville De Konservative også snige sig forbi Liberal Alliance, De Radikale og SF og blive det femtestørste parti på Christiansborg, hvis barometertjekket skulle vise sig at holde.

